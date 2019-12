Huskers National Signing Day Preview

Most of the Nebraska football recruiting class of 2020 will sign on Wednesday, December 18th. Nebraska Head Coach Scott Frost will hold a news conference at 3:00pm on Wednesday. You can see it streamed live on wowt.com

Here is a list of verbal commitments to the University of Nebraska on scholarship:

Junior Aho OLB 6/3 255

Marquis Black DL 6/4 280

Jimari Butler DE 6/5 210

Alex Conn OT 6/6 280

Niko Cooper DE 6/5 225

Turner Corcoran OT 6/6 285

Ronald Delancy DB 6/0 160

Henry Gray DB 6/1 180

Keyshawn Greene LB 6/3 195

Blaise Gunnerson OLB 6/5 250

Nash Hutmacher DT 6/4 305

Tamon Lynum DB 6/3 180

Omar Manning WR 6/2 215

Eteva Mauga-Clements LB 6/2 220

Sevion Morrison RB 6/1 200

William Nixon WR 5/11 185

Marvin Scott RB 5/9 195

Logan Smothers QB 6/2 180

Bellevue West wide receiver Zavier Betts, who is a four-star recruit, is expected to sign with Nebraska at a later date, according to Bellevue West Head Coach Michael Huffman.

Here is a list of the projected Walk-Ons to the University of Nebraska:

Matthias Algarin ATH 5/11 165

Bladen Bayless OL 6/5 270

Nate Boerkircher TE 6/6 220

Baylor Brannen DT 6/5 260

Elliott Brown WR 6-1 175

Chase Contreraz K 6/1 170

Casey Doernemann OL 6/5 265

Broc Douglass WR 6/1 170

Isaiah Harris RB 5/9 180

Ashton Hausmann S 6/0 200

Braden Klover LB 6/2 210

Trevin Luben RB 5-11 195

Keegan Menning OL 6/4 308

Mason Nieman DB 6/2 190

Eli Simonson OL 6/6 260

Grant Tagge LB 6/2 190

Xavier Trevino OL 6/2 290

Camden Witucki LS 6/3 210