Please be looking for missing Juvenile Nathan Amato last seen @ the Papillion La Vista High School @ 3:20 pm. If seen call 911 immediately! @CityofLaVista @lavistapolice @SgtCollett @SgtCzarnick @CaptKinseyLVPD @CaptArmbrust @LPDChiefLausten @OfcMittelbrun @Capt_BarcalLVPD pic.twitter.com/gMJnw7yvhU